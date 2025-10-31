Direktorijum kompanija
StockX
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

StockX Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in United States u StockX iznosi $230K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete StockX. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
StockX
Senior Software Engineering Manager
Detroit, MI
Ukupno godišnje
$230K
Nivo
Senior Software Engineering Manager
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u StockX?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji StockX, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u StockX in United States iznosi $505,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StockX za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in United States je $210,000.

Drugi resursi