StockX
StockX Plate

Plate StockX kreću se od $85,570 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $472,625 za Дата Сајентист na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u StockX. Poslednja izmena: 10/15/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $174K
Продукт Менаџер
Median $165K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $230K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дата Сајентист
$473K
Маркетинг
$106K
Продукт Дизајнер
$85.6K
Технички Програм Менаџер
$169K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji StockX, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u StockX je Дата Сајентист at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $472,625. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StockX je $169,150.

Drugi resursi