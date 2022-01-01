Каталог Компанија
Drizly
Drizly Плате

Распон плата Drizly је од $132,660 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $351,750 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Drizly. Последње ажурирање: 8/18/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $170K
Menadžer proizvoda
Median $225K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $261K

Menadžer nauke o podacima
$352K
Naučnik podataka
$133K
Marketinške operacije
$246K
Dizajner proizvoda
$162K
Prodaja
$234K
Често постављана питања

The highest paying role reported at Drizly is Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $351,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drizly is $229,413.

