StockX
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

StockX Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u StockX kreće se od $236K po year za Senior Software Engineer do $257K po year za Technical Lead. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $174K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete StockX. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji StockX, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u StockX in United States iznosi $256,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u StockX za Softverski Inženjer poziciju in United States je $170,000.

