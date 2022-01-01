Шопифај Plate

Direktorijum kompanija
Plate Shopify kreću se od $40,655 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $367,054 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Шопифај. Poslednja izmena: 9/19/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobilni softverski inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Produkcijski softverski inženjer

Дата Сајентист
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Продукт Менаџер
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Продукт Дизајнер
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX dizajner

Маркетинг
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
L7 $264K
L8 $367K
Кастомер Сервис
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Дата Сајенс Менаџер
L7 $221K
L8 $279K
Финансијски Аналитичар
L5 $90.4K
L6 $121K
Бизнис Аналитичар
Median $97.9K
Сејлс Инжењер
Median $151K
Бизнис Операције
Median $350K
Маркетинг Операције
Median $102K
Регрутер
Median $130K
Солушн Архитекта
Median $105K

Arhitekta podataka

Arhitekta Bezbednosti Oblaka

Бизнис Операција Менаџер
Median $106K
Људски Ресурси
Median $90K
Продаја
Median $87.4K
Технички Програм Менаџер
Median $276K
Технички Писац
Median $66.7K
Бизнис Девелопмент
Median $326K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $315K
Програм Менаџер
Median $150K
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $109K
Рачуновођа
$89.6K
Административни Асистент
$41K
Чиф оф Стаф
$109K
Копирајтер
$52.6K
Дата Аналитичар
$164K
Графички Дизајнер
$149K
Информациони Технолог (ИТ)
$104K
Менаџмент Консултант
$241K
Пројект Менаџер
$69.6K
УИкс Ресерчер
Median $100K
Raspored sticanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Shopify, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (8.25% kvartalno)

100%

GOD 1

Tip akcija
RSU

U kompaniji Shopify, RSUs su podložni 1-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 100% stiče se u 1st-GOD (100.00% godišnje)

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Shopify, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33% stiče se u 1st-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 2nd-GOD (8.25% kvartalno)

  • 33% stiče se u 3rd-GOD (8.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Shopify je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the L8 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $367,054. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Shopify je $115,356.

