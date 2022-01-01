Direktorijum kompanija
Synopsys
Синопсис Plate

Plate Synopsys kreću se od $21,220 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $413,667 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Синопсис. Poslednja izmena: 9/16/2025

$160K

Хардверски Инжењер
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC inženjer

SoC inženjer

FPGA inženjer

Софтверски Инжењер
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Naučni istraživač

Продукт Менаџер
69 $284K
100 $343K

67 10
67 10
Сајберсекјурити Аналитичар
Median $121K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
69 $317K
100 $414K
Солушн Архитекта
Median $310K

Arhitekta podataka

Arhitekta Bezbednosti Oblaka

Технички Програм Менаџер
Median $45.5K
Електро Инжењер
Median $326K
Продукт Дизајнер
Median $145K
Продукт Дизајн Менаџер
Median $330K
Дата Сајентист
Median $154K
Продаја
Median $331K
Програм Менаџер
Median $357K
Бизнис Аналитичар
$140K
Кастомер Сервис
$87.1K
Кастомер Саксес
$90.5K
Дата Аналитичар
$45.2K
Дата Сајенс Менаџер
$159K
Финансијски Аналитичар
$151K
Људски Ресурси
$270K
Информациони Технолог (ИТ)
$34.6K
Менаџмент Консултант
$257K
Маркетинг
$175K
Машински Инжењер
$39.9K
Пројект Менаџер
$146K
Сејлс Инжењер
$120K
Технички Писац
$21.2K
УИкс Ресерчер
$193K
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Synopsys, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Synopsys je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the 100 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $413,667. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Synopsys je $166,156.

Drugi resursi