Guidewire Software Plate

Plate Guidewire Software kreću se od $16,768 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $371,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Guidewire Software. Poslednja izmena: 10/19/2025

Софтверски Инжењер
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $256K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $371K

Солушн Архитекта
Median $230K

Data Architect

Регрутер
Median $122K
Продаја
Median $313K
Технички Програм Менаџер
Median $204K
Рачуновођа
$263K
Дата Аналитичар
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Маркетинг
$231K
Пипл Операције
$277K
Продукт Дизајнер
$193K
Продукт Менаџер
$137K
Програм Менаџер
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

24%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Guidewire Software, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 24% stiče se u 4th-GOD (6.00% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Guidewire Software je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $371,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Guidewire Software je $218,891.

