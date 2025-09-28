Direktorijum kompanija
Rebellion Defense
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Rebellion Defense Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Rebellion Defense iznosi $150K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Rebellion Defense. Poslednje ažuriranje: 9/28/2025

Medijanski paket
company icon
Rebellion Defense
Software Engineer
Washington, DC
Ukupno godišnje
$150K
Nivo
E2
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Rebellion Defense?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Najvyšší platový balíček pre pozíciu Софтверски Инжењер v Rebellion Defense in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $385,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Rebellion Defense pre pozíciu Софтверски Инжењер in United States je $175,000.

