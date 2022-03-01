Каталог Компанија
MTS Плате

Распон плата MTS је од $13,866 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $83,421 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају.

$160K

Softverski inženjer
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

iOS inženjer

Frontend softverski inženjer

Inženjer mašinskog učenja

Backend softverski inženjer

Softverski inženjer za kontrolu kvaliteta

Inženjer podataka

DevOps inženjer

Naučnik podataka
Median $35K
Poslovni analitičar
Median $30.6K

Analitičar podataka
Median $14.7K
Dizajner proizvoda
Median $30.4K
Menadžer proizvoda
Median $48.4K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $66.7K
Menadžer projekta
Median $13.9K
Menadžer nauke o podacima
Median $83.4K
Administrativni asistent
$81.1K
Finansijski analitičar
$18.7K
Ljudski resursi
$16.6K
Informatičar (IT)
$57.3K
Konsultant menadžmenta
$47.6K
Marketing
$27.3K
Menadžer dizajna proizvoda
$68.3K
Arhitekta rešenja
$61.9K
Tehnički menadžer programa
$44.5K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di MTS adalah $44,476.

