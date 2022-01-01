Каталог Компанија
Распон плата BT је од $7,650 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $256,275 за Prodaja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BT. Последње ажурирање: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $20.3K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Informatičar (IT)
Median $43.6K
Šef kabineta
$88.3K

Korisnička podrška
$29.2K
Analitičar podataka
$7.7K
Menadžer nauke o podacima
$47.8K
Naučnik podataka
$17.5K
Finansijski analitičar
$88.3K
Hardverski inženjer
$119K
Ljudski resursi
$48.4K
Pravni poslovi
$184K
Marketing
$107K
Dizajner proizvoda
$42.7K
Menadžer proizvoda
$73.2K
Menadžer programa
$113K
Menadžer projekta
$9.4K
Prodaja
$256K
Analitičar sajber bezbednosti
$80.1K
Menadžer softverskog inženjerstva
$61K
Arhitekta rešenja
$52.3K

Arhitekta podataka

Tehnički menadžer programa
$74.2K
Tehnički pisac
$10.9K
UX istraživač
$81.5K
Често постављана питања

A remuneração total anual mediana reportada na BT é $61,004.

