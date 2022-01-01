Direktorijum kompanija
Kaseya
Kaseya Plate

Plate Kaseya kreću se od $40,778 ukupne kompenzacije godišnje za Солушн Архитекта na nižem nivou do $105,440 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Kaseya. Poslednja izmena: 9/15/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack softverski inženjer

Продаја
Median $80K

Menadžer računa

Продукт Менаџер
Median $105K

Кастомер Сервис
$42.2K
Људски Ресурси
$88.2K
Менаџмент Консултант
$96.6K
Продукт Дизајнер
$95.5K
Пројект Менаџер
$71.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$78.3K
Солушн Архитекта
$40.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Kaseya je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $105,440. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kaseya je $78,290.

