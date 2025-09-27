Direktorijum kompanija
Kaseya
Софтверски Инжењер kompenzacija in Poland u Kaseya kreće se od PLN 255K po year za Software Engineer 2 do PLN 291K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 265K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Kaseya?

Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Kaseya in Poland sits at a yearly total compensation of PLN 327,642. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya for the Софтверски Инжењер role in Poland is PLN 274,918.

