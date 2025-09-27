Софтверски Инжењер kompenzacija in Poland u Kaseya kreće se od PLN 255K po year za Software Engineer 2 do PLN 291K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Poland iznosi PLN 265K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kaseya. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
