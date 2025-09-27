Direktorijum kompanija
Kaseya
Продаја kompenzacija in United States u Kaseya iznosi $136K po year za Senior Sales. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $80K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kaseya. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Kaseya?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Menadžer računa

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продаја poziciju u Kaseya in United States iznosi $160,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Kaseya za Продаја poziciju in United States je $53,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Kaseya

