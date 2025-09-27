Продаја kompenzacija in United States u Kaseya iznosi $136K po year za Senior Sales. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $80K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Kaseya. Poslednje ažuriranje: 9/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv