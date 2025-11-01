Direktorijum kompanija
Ingram Micro
  • Plate
  • Naučnik Podataka

  • Sve Naučnik Podataka plate

Ingram Micro Naučnik Podataka Plate

Medijana Naučnik Podataka kompenzacionog paketa in Canada u Ingram Micro iznosi CA$117K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ingram Micro. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$117K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$8.1K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u Ingram Micro in Canada iznosi CA$153,120 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ingram Micro za Naučnik Podataka poziciju in Canada je CA$118,667.

