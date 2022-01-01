Каталог Компанија
Ingram Micro
Ingram Micro Плате

Распон плата Ingram Micro је од $10,091 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $264,924 за Arhitekta rešenja на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Ingram Micro. Последње ажурирање: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $10.1K
Dizajner proizvoda
Median $168K

UX dizajner

Naučnik podataka
Median $83.9K

Poslovni analitičar
$186K
Finansijski analitičar
$127K
Informatičar (IT)
$146K
Marketing
$101K
Menadžer proizvoda
$83.6K
Menadžer projekta
$119K
Prodaja
$72.5K
Prodajni inženjer
$20.7K
Menadžer softverskog inženjerstva
$81K
Arhitekta rešenja
$265K
Tehnički menadžer programa
$176K
UX istraživač
$77.4K
Venture kapitalist
$66.7K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Ingram Micro је Arhitekta rešenja at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $264,924. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Ingram Micro је $92,702.

