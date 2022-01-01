Direktorijum kompanija
Domo
Domo Plate

Plate Domo kreću se od $22,928 ukupne kompenzacije godišnje za Графички Дизајнер na nižem nivou do $183,000 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Domo. Poslednja izmena: 10/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $155K
Продукт Дизајнер
Median $115K

UX dizajner

Продукт Менаџер
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Маркетинг
Median $183K
Административни Асистент
$44.8K
Дата Сајентист
$125K
Графички Дизајнер
$22.9K
Регрутер
$141K
Продаја
$163K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$159K
Технички Програм Менаџер
$77.4K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Domo, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Domo je Продукт Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $183,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Domo je $140,700.

