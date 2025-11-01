Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacija in United States u Grainger kreće se od $264K po year za Senior Software Engineering Manager do $340K po year za Director. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $230K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Grainger. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
