GLOBO Plate

Plate GLOBO kreću se od $11,613 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $120,600 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u GLOBO. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $29.8K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
$99.5K
Продукт Дизајнер
$11.6K

Продукт Менаџер
$60.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$106K
Технички Програм Менаџер
$121K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u GLOBO je Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $120,600. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u GLOBO je $79,788.

