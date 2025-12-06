Direktorijum kompanija
Getsafe
Getsafe Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Germany u Getsafe kreće se od €72.5K do €99.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Getsafe. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$90.4K - $107K
Germany
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$83.5K$90.4K$107K$114K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Getsafe?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u Getsafe in Germany iznosi €99,210 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Getsafe za Analitičar Podataka poziciju in Germany je €72,466.

Drugi resursi

