Federated Hermes
Federated Hermes Investicioni Bankar Plate

Prosečna Investicioni Bankar ukupna kompenzacija in United States u Federated Hermes kreće se od $149K do $209K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Federated Hermes. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$162K - $196K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$149K$162K$196K$209K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Federated Hermes?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Investicioni Bankar poziciju u Federated Hermes in United States iznosi $208,800 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Federated Hermes za Investicioni Bankar poziciju in United States je $149,400.

