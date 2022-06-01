Direktorijum kompanija
Domino Data Lab
Domino Data Lab Plate

Plate Domino Data Lab kreću se od $165,825 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $497,376 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Domino Data Lab. Poslednja izmena: 10/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $208K
Продукт Менаџер
Median $240K
Дата Сајентист
$247K

Финансијски Аналитичар
$229K
Продукт Дизајнер
$191K
Регрутер
$229K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$497K
Солушн Архитекта
$171K
Технички Писац
$166K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Domino Data Lab, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Domino Data Lab je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $497,376. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Domino Data Lab je $228,850.

Drugi resursi