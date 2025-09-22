Direktorijum kompanija
Canadian National Railway
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  Sve Софтверски Инжењер plate

Canadian National Railway Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Canada u Canadian National Railway iznosi CA$113K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Canadian National Railway. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Canadian National Railway
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$113K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Canadian National Railway?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$123,408. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the Софтверски Инжењер role in Canada is CA$113,487.

Drugi resursi