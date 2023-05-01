Каталог Компанија
Broad Institute
Broad Institute Плате

Распон плата Broad Institute је од $102,485 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $185,000 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Broad Institute. Последње ажурирање: 8/23/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $145K

Full-Stack softverski inženjer

Naučnik podataka
Median $120K
Menadžer softverskog inženjerstva
Median $185K

Menadžer proizvoda
Median $160K
Dizajner proizvoda
$114K
Menadžer projekta
$102K
Често постављана питања

Le rôle le mieux payé signalé chez Broad Institute est Menadžer softverskog inženjerstva avec une rémunération totale annuelle de $185,000.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Broad Institute est de $132,500.

