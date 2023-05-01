Direktorijum kompanija
Behaviour Interactive
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Behaviour Interactive Plate

Plate Behaviour Interactive kreću se od $61,772 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $122,794 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Behaviour Interactive. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $61.8K

Softverski inženjer video igara

Дата Аналитичар
$62.5K
Продукт Менаџер
$123K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Регрутер
$84.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Behaviour Interactive薪资最高的职位是Продукт Менаџер at the Common Range Average level，年度总薪酬为$122,794。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Behaviour Interactive的年度总薪酬中位数为$73,523。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Behaviour Interactive

Srodne kompanije

  • Coinbase
  • PayPal
  • Spotify
  • DoorDash
  • Netflix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi