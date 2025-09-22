Direktorijum kompanija
Alloy
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Alloy Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Canada u Alloy iznosi $173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Alloy. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Medijanski paket
company icon
Alloy
Senior Product Manager
hidden
Ukupno godišnje
$173K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$173K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Alloy?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Alloy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

10 years post-termination exercise window.



ЧПП

Alloy in Canada में Продукт Менаџер के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $108,480 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Alloy में Продукт Менаџер भूमिका in Canada के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $108,480 है।

Drugi resursi