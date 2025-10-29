Imenik podjetij
Xometry
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programskega inženirstva

  • Vse plače Vodja programskega inženirstva

Xometry Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in United States pri Xometry znaša skupaj $190K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xometry. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Mediani paket
company icon
Xometry
Software Engineering Manager
Boston, MA
Skupaj na leto
$190K
Raven
L5
Osnovna plača
$180K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
18 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Xometry?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja programskega inženirstva ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Xometry in United States znaša letno skupno plačilo $379,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xometry za vlogo Vodja programskega inženirstva in United States je $197,750.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Xometry

Povezana podjetja

  • 2U
  • Echo Global Logistics
  • CME Group
  • Tradeweb
  • Chubb
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri