Xilinx
Xilinx Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Xilinx se giblje od $153K na year za E3 do $362K na year za E8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $280K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xilinx. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
E3
Software Engineer 1(Začetna stopnja)
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
Software Engineer 2
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
Senior Software Engineer 1
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
Senior Software Engineer 2
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Xilinx so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Xilinx in United States znaša letno skupno plačilo $361,667. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Xilinx za vlogo Programski inženir in United States je $204,000.

