Xilinx Programski inženir Plače

Programski inženir nadomestilo in United States pri Xilinx se giblje od $153K na year za E3 do $362K na year za E8. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $280K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Xilinx. Nazadnje posodobljeno: 10/29/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus E3 Software Engineer 1 ( Začetna stopnja ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Prikaži 4 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Xilinx so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 25.00 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Xilinx ?

