UBS Plače

Plače UBS se gibljejo od $22,039 skupnega letnega nadomestila za Vodja podatkovne znanosti na spodnjem koncu do $230,974 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri UBS. Zadnja posodobitev: 9/4/2025

$160K

Programski inženir
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Kvantitativni razvijalec

Podatkovni znanstvenik
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Kvantitativni raziskovalec

Naložbeni bančnik
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Finančni analitik
Median $110K
Poslovni analitik
Median $110K
Vodja izdelkov
Median $138K
Vodja programskega inženiringa
Median $175K
Vodja poslovnih operacij
Median $64.2K
Svetovalni upravni strokovnjak
Median $82.5K
Vodja projekta
Median $150K
Arhitekt rešitev
Median $206K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

Informacijski tehnolog (IT)
Median $106K
Vodja tehniškega programa
Median $173K
Analitik kibernetske varnosti
Median $108K
Računovodja
$44.6K
Administrativni asistent
$80.4K
Poslovne operacije
$109K
Poslovni razvoj
$76.3K
Vodja osebja
$159K
Podatkovni analitik
$162K
Vodja podatkovne znanosti
$22K
Človeški viri
$164K
Pravni oddelek
$159K
Oblikovalec izdelkov
$143K
Vodja oblikovanja izdelkov
$28.3K
Vodja programa
$231K
Kadrovik
$148K
Prodaja
$159K
Celotne nagrade
$157K
UX raziskovalec
$137K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at UBS is Vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UBS is $137,369.

Drugi viri