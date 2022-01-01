Adresár Spoločností
Tempo
Tempo Platy

Platový rozsah Tempo sa pohybuje od $2,472 v celkovej kompenzácii ročne pre Arhitekt rešitev na spodnom konci do $248,750 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tempo. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $154K
Oblikovalec izdelkov
Median $167K
Vodja poslovnih operacij
$102K

Poslovni analitik
$139K
Znanstvenik podatkov
$85.2K
Strojni inženir
$131K
Človeški viri
$204K
Vodja izdelka
$78.3K
Kadrovik
$84.6K
Vodja razvoja programske opreme
$249K
Arhitekt rešitev
$2.5K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at Tempo is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tempo is $130,650.

