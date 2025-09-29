Imenik podjetij
ServiceTitan
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

ServiceTitan Vodja programskega inženiringa Plače

Vodja programskega inženiringa nadomestilo in United States pri ServiceTitan znaša $456K na year za Director. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $395K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ServiceTitan. Nazadnje posodobljeno: 9/29/2025

Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri ServiceTitan so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja programskega inženiringa at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $737,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Vodja programskega inženiringa role in United States is $389,000.

