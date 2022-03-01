Imenik podjetij
Schrödinger
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Schrödinger Plače

Plače Schrödinger se gibljejo od $29,678 skupnega letnega nadomestila za Arhitekt rešitev na spodnjem koncu do $207,060 za Vodja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Schrödinger. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $171K
Informacijski tehnolog (IT)
$144K
Vodja produktov
$207K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vodja projektov
$199K
Arhitekt rešitev
$29.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Schrödinger so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Schrödinger je Vodja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $207,060. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Schrödinger je $171,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Schrödinger

Povezana podjetja

  • AppFolio
  • Appian
  • Roper Technologies
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri