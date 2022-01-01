Imenik podjetij
Roper Technologies
Roper Technologies Plače

Plače Roper Technologies se gibljejo od $2,902 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $149,250 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Roper Technologies. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Poslovni analitik
$63.3K
Služba za stranke
$2.9K
Podatkovni znanstvenik
$124K

Oblikovalec izdelkov
$80.4K
Programski inženir
$122K
Arhitekt rešitev
$149K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Roper Technologies je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $149,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Roper Technologies je $101,400.

Drugi viri