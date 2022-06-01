Imenik podjetij
SADA
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

SADA Plače

Plače SADA se gibljejo od $21,128 skupnega letnega nadomestila za Besedilni pisec na spodnjem koncu do $295,515 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SADA. Zadnja posodobitev: 9/9/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $175K
Arhitekt rešitev
Median $230K
Aktuar
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Besedilni pisec
$21.1K
Služba za stranke
$40.8K
Človeški viri
$148K
Oblikovalec izdelkov
$101K
Vodja programa
$43.4K
Vodja projekta
$138K
Prodaja
$160K
Analitik kibernetske varnosti
$224K
Vodja programskega inženiringa
$296K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SADA je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $295,515. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SADA je $142,973.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za SADA

Povezana podjetja

  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • ConsenSys
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri