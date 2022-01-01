Imenik podjetij
Axoni Plače

Plače Axoni se gibljejo od $155,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $165,825 za Poslovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Axoni. Zadnja posodobitev: 11/17/2025

Programski inženir
Median $155K
Poslovni analitik
$166K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Axoni so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Axoni je Poslovni analitik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $165,825. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Axoni je $160,413.

Drugi viri