Relay Payments
Relay Payments Plače

Plače Relay Payments se gibljejo od $88,555 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $218,900 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Relay Payments. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Vodja podatkovne znanosti
$219K
Vodja izdelkov
$88.6K
Prodaja
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Relay Payments je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $218,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Relay Payments je $128,640.

