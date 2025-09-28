Vodja projekta nadomestilo in Ireland pri Qualtrics znaša €77K na year za L3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)