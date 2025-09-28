Imenik podjetij
Vodja projekta nadomestilo in Ireland pri Qualtrics znaša €77K na year za L3. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Qualtrics. Nazadnje posodobljeno: 9/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€69.3K - €83.9K
Ireland
Običajen razpon
Možen razpon
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Prikaži 2 Več stopenj
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Qualtrics so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Vodja projekta at Qualtrics in Ireland sits at a yearly total compensation of €89,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Vodja projekta role in Ireland is €63,870.

