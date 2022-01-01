Palantir Plače

Plače Palantir se gibljejo od $77,113 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $408,000 za Informacijski tehnolog (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Palantir. Zadnja posodobitev: 8/26/2025
20%
LETO 1
20%
LETO 2
20%
LETO 3
20%
LETO 4
20%
LETO 5
Pri Palantir so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:
20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)
20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)
20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Palantir so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Palantir so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)
