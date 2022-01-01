Imenik podjetij
Palantir
Palantir Plače

Plače Palantir se gibljejo od $77,113 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $408,000 za Informacijski tehnolog (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Palantir. Zadnja posodobitev: 8/26/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer $255K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Naprej nameščeni programski inženir

Poslovni razvoj
Median $150K
Vodja tehniškega programa
Median $205K

Vodja izdelkov
Median $200K
Arhitekt rešitev
Median $177K
Podatkovni znanstvenik
Median $183K
Oblikovalec izdelkov
Median $175K
Vodja programa
Median $180K
Vodja projekta
Median $150K
Vodja programskega inženiringa
Median $300K
Računovodja
$126K

Tehnični računovodja

Administrativni asistent
$77.1K
Poslovne operacije
$241K
Poslovni analitik
$141K
Korporativni razvoj
$132K
Človeški viri
$104K
Informacijski tehnolog (IT)
$408K
Pravni oddelek
$255K
Svetovalni upravni strokovnjak
$164K
Trženje
$134K
Vodja oblikovanja izdelkov
$302K
Kadrovik
$165K
Prodaja
$137K
Prodajni inženir
$147K
Razpored pridobivanja

20%

LETO 1

20%

LETO 2

20%

LETO 3

20%

LETO 4

20%

LETO 5

Vrsta delnic
RSU

Pri Palantir so RSUs predmet 5-letnega razporeda pridobivanja:

  • 20% se pridobi v 1st-LETO (20.00% letno)

  • 20% se pridobi v 2nd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 3rd-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 4th-LETO (1.67% mesečno)

  • 20% se pridobi v 5th-LETO (1.67% mesečno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Palantir so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Palantir so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Palantir je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $408,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Palantir je $170,357.

Drugi viri