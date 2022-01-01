Imenik podjetij
OneTrust
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

OneTrust Plače

Plače OneTrust se gibljejo od $11,914 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $323,000 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri OneTrust. Zadnja posodobitev: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Programski inženir
Median $190K
Vodja programskega inženirstva
Median $323K
Oblikovalec produktov
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Računovodja
$69.7K
Korporativni razvoj
$232K
Služba za stranke
$117K
Uspeh strank
$62.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$72.9K
Vodstveni svetovalec
$63.2K
Trženje
$224K
Trženjske operacije
$90.5K
Vodja projektov
Median $135K
Kadrovik
$11.9K
Prodaja
$159K
Prodajni inženir
$121K
Tehnični vodja računov
$97.5K
Vodja tehničnih programov
$112K
Tvegani kapitalist
$62.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri OneTrust so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri OneTrust je Vodja programskega inženirstva z letnim skupnim plačilom $323,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri OneTrust je $106,218.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za OneTrust

Povezana podjetja

  • SkySpecs
  • Mastercard
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/onetrust/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.