OneTrust
OneTrust Ugodnosti

Zavarovanje, zdravje in dobro počutje
  • PTO (Vacation / Personal Days)

    Unlimited

  • Sick Time

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • Dental Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Employee Assistance Program

    • Dom
  • Remote Work

    • Finančne in pokojninske
  • 401k

    • Dodatki in popusti
  • Learning and Development

    • Izbrane službe

