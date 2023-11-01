Novibet Plače

Plače Novibet se gibljejo od $19,591 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec produktov na spodnjem koncu do $32,604 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Novibet . Zadnja posodobitev: 11/28/2025