Novartis
Novartis Plače

Plače Novartis se gibljejo od $2,460 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $540,000 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Novartis. Zadnja posodobitev: 10/23/2025

Podatkovni znanstvenik
Median $150K
Podatkovni analitik
Median $10.1K
Programski inženir
Median $125K

Vodja podatkovne znanosti
Median $31.5K
Poslovni razvoj
Median $540K
Arhitekt rešitev
Median $79.4K
Strojni inženir
Median $100K
Računovodja
$2.5K
Administrativni asistent
$14.7K
Biomedicinski inženir
$229K
Poslovne operacije
$24.4K
Vodja poslovnih operacij
$269K
Poslovni analitik
$75.3K
Služba za stranke
$79.6K
Finančni analitik
$122K
Človeški viri
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Svetovalni upravni strokovnjak
$281K
Trženjske operacije
$26.8K
Vodja oblikovanja izdelkov
$64.3K
Vodja izdelkov
$94.7K
Vodja programa
$125K
Vodja projekta
$24.9K
Prodaja
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Vodja programskega inženiringa
$163K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Novartis je Poslovni razvoj z letnim skupnim plačilom $540,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Novartis je $97,354.

