Roche
Roche Plače

Plače Roche se gibljejo od $19,638 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $331,500 za Korporativni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Roche. Zadnja posodobitev: 9/18/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer I $137K
Senior Software Engineer $200K
Staff Software Engineer $200K
Principal Software Engineer $290K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Data Scientist I $118K
Data Scientist II $160K
Senior Data Scientist $170K

Biostatistik

Vodja izdelkov
Median $196K

Strojni inženir
Median $133K
Biomedicinski inženir
Median $100K
Vodja programskega inženiringa
Median $304K
Vodja projekta
Median $156K
Vodja tehniškega programa
Median $165K
Računovodja
$25.5K
Poslovne operacije
$35.7K
Vodja poslovnih operacij
$177K
Poslovni analitik
$199K
Korporativni razvoj
$332K
Služba za stranke
$19.6K
Vodja podatkovne znanosti
$264K
Finančni analitik
$131K
Človeški viri
$206K
Informacijski tehnolog (IT)
$71.6K
Svetovalni upravni strokovnjak
$85.8K
Trženje
$212K
Oblikovalec izdelkov
$69.5K
Vodja programa
$209K
Prodaja
$136K
Prodajni inženir
$92.5K
Analitik kibernetske varnosti
$161K
Arhitekt rešitev
$98.2K
Tehnični pisatelj
$48K
UX raziskovalec
$101K
Tveganostni kapitalist
$176K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Roche is Korporativni razvoj at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $331,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roche is $158,126.

Drugi viri