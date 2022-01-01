Imenik podjetij
Mirantis
Mirantis Plače

Plače Mirantis se gibljejo od $72,360 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $213,180 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Mirantis. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $82.3K

Omrežni inženir

Človeški viri
$149K
Informacijski tehnolog (IT)
$81.5K

Vodja izdelkov
$128K
Vodja programa
$129K
Prodaja
$174K
Vodja programskega inženiringa
$129K
Arhitekt rešitev
$213K
Vodja tehniškega programa
$72.4K
Tehnični pisatelj
$98.5K
Pogosta vprašanja

Die bestbezahlte Position bei Mirantis ist Arhitekt rešitev at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $213,180. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Mirantis beträgt $128,186.

