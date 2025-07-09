Imenik podjetij
Minsait Plače

Plače Minsait se gibljejo od $23,619 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehniškega programa na spodnjem koncu do $48,536 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Minsait. Zadnja posodobitev: 9/16/2025

$160K

Programski inženir
Median $40.2K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
Median $31.4K
Podatkovni analitik
Median $26.6K

Podatkovni znanstvenik
$38.3K
Informacijski tehnolog (IT)
$46.4K
Svetovalni upravni strokovnjak
$48.5K
Vodja tehniškega programa
$23.6K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Minsait je Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $48,536. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Minsait je $38,258.

