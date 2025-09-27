Imenik podjetij
Mediana Vodja tehniškega programa nadomestila in United States pri ManTech znaša skupaj $144K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ManTech. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
ManTech
Technical Project Manager
Washington, DC
Skupaj na leto
$144K
Raven
Project Manager III
Osnovna plača
$144K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
15 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri ManTech?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehniškega programa pri ManTech in United States znaša letno skupno plačilo $165,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ManTech za vlogo Vodja tehniškega programa in United States je $144,000.

