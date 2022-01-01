Imenik podjetij
ManTech Plače

Plače ManTech se gibljejo od $61,690 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $216,240 za Vodja programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ManTech. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Programski inženir
Median $120K

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
Median $125K
Analitik kibernetske varnosti
Median $130K

Arhitekt rešitev
Median $143K
Podatkovni znanstvenik
Median $148K
Vodja tehniškega programa
Median $144K
Informacijski tehnolog (IT)
$181K
Oblikovalec izdelkov
$79.6K
Vodja programa
$216K
Vodja projekta
$196K
Kadrovik
$61.7K
Vodja programskega inženiringa
$145K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ManTech je Vodja programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $216,240. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ManTech je $143,400.

Drugi viri