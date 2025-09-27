Imenik podjetij
  • Plače
  • Vodja programskega inženiringa

  • Vse plače Vodja programskega inženiringa

Mailchimp Vodja programskega inženiringa Plače

Mediana Vodja programskega inženiringa nadomestila in United States pri Mailchimp znaša skupaj $253K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Mailchimp. Nazadnje posodobljeno: 9/27/2025

Mediani paket
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Skupaj na leto
$253K
Raven
Software Engineering
Osnovna plača
$183K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$70K
Leta v podjetju
10 Leta
Leta izkušenj
22 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Mailchimp?

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Mailchimp so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vodja programskega inženiringa na Mailchimp in United States situa-se numa remuneração total anual de $440,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Mailchimp para a função de Vodja programskega inženiringa in United States é $225,000.

Izbrane službe

Drugi viri