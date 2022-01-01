Imenik podjetij
Lutron Electronics
Lutron Electronics Plače

Plače Lutron Electronics se gibljejo od $59,292 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $130,650 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Lutron Electronics. Zadnja posodobitev: 10/9/2025

Programski inženir
Median $107K

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
$117K
Podatkovni znanstvenik
$116K

Elektroinženir
$91.8K
Strojni inženir
$97.7K
Trženje
$59.7K
Strojni inženir
$112K
Oblikovalec izdelkov
$131K
Prodaja
$59.3K
Pogosta vprašanja

أعلى وظيفة أجراً في Lutron Electronics هي Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $130,650. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Lutron Electronics هو $106,500.

