Molex Plače

Plače Molex se gibljejo od $28,290 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $179,100 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Molex. Zadnja posodobitev: 9/15/2025

$160K

Strojni inženir
Median $120K
Programski inženir
Median $74.4K
Biomedicinski inženir
$106K

Poslovni analitik
$96.9K
Strojni inženir
$63.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$176K
Oblikovalec izdelkov
$28.3K
Vodja izdelkov
$72.1K
Vodja projekta
$96.9K
Prodaja
$51.3K
Analitik kibernetske varnosti
$89.4K
Arhitekt rešitev
$179K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Molex is Arhitekt rešitev at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $179,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Molex is $93,138.

