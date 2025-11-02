Imenik podjetij
Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Lumentum. Nazadnje posodobljeno: 11/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

NT$1.95M - NT$2.22M
Taiwan
Običajen razpon
Možen razpon
NT$1.69MNT$1.95MNT$2.22MNT$2.47M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Lumentum so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Lumentum in Taiwan znaša letno skupno plačilo NT$2,468,022. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Lumentum za vlogo Podatkovni znanstvenik in Taiwan je NT$1,694,151.

